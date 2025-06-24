سيارة فاخرة من داكورا موتورز تنافس الكبار.. صور

لم يتوقف عالم السيارات عن ابهار محبيه، حيث يواصل مصنعي المحركات والمركبات من وضع بصماتهم الواضحة في هذا المجال، حيث كشفت العلامة الأمريكية داكورا موتورز الناشئة، عن افخم نسخة من انتاجها والتي يبدو انها جاءت لتنافس عمالقة الأداء الفاخر مثل رولز رويس.

بلا شك أن الواجهة الأمامية ومقصورة سيارة داكورا موتورز تحمل الكثير من الفخامة، حيث تمتعت بتصميم يجمع بين الفخامة والجانب العصري على طريقة الكبار، بينما تظل اللمسة الكلاسيكية تسيطر على هذا الموديل بما اظهرته الصور.

سيارة داكورا موتورز

القدرات الفنية لسيارة داكورا موتورز

تعتمد السيارة داكورا موتورز على محرك هايبرد، وقوة كهربائية تتجاوز الـ 800 حصانًا، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية اقل من 4 ثواني، بينمل يصل مدى السير إلى 644 كيلومتر.

سيارة داكورا موتورز

أما عن المقصورة الداخلية لسيارة داكورا موتورز، زودت بعدد من الشاشات المدمجة وكأنها قادمة من المستقبل، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية التحكم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي الاداء، زخارف خشبية من النوع الفاخر وكذلك للجلود، مع انظمة صوتية وترفيهية عالية الأداء.

سيارة داكورا موتورز

سعر سيارة داكورا موتورز الفاخرة

لم يكشف رسميًا عن سعر سيارة داكورا موتورز، بينما تطلب الشركة الأمريكية حوالي 50 ألف دولار للقيمة الخاصة بحجز السيارة، والتي يستم إنشاء خط إنتاج مخصص لها في مصانع الشركة في نيويورك.