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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025 ، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي إلى المواجهة المصيرية بين الأهلي المصري ونظيره بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، في لقاء يحمل في طياته الكثير من الترقب والطموح الأحمر للعبور إلى الدور الثاني من البطولة العالمية.

الأهلي وبورتو.. فرصة أخيرة لحجز بطاقة التأهل

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بالمجموعة، بنقطة واحدة فقط، وبفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي ترتيب المجموعة بـ4 نقاط لكل منهما.

الأهلي مطالب بالفوز ولا بديل عنه، إلى جانب انتظار تعثر إنتر ميامي أمام بالميراس، حتى يتمكن المارد الأحمر من حجز بطاقة العبور، من خلال التفوق على الفريق الأمريكي بفارق الأهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو مجانًا

أعلنت شبكة قنوات MBC السعودية عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك مواجهة بورتو، حيث خصصت قناتي MBC Masr 1 وMBC Masr 2 لنقل اللقاء.

كما سيتم نقل المباراة عبر قناة MBC Action لتوسيع دائرة المشاهدة في الوطن العربي، مع استوديو تحليلي مميز وتعليق بأصوات عربية مميزة.

معلقو مباراة الأهلي وبورتو

تقدم قنوات النقل عدة خيارات صوتية للمعلقين، بما يلبي أذواق الجماهير المختلفة:

مدحت شلبي عبر قناة MBC Masr 1

فارس عوض عبر قناة MBC Masr 2

محمد الشاذلي عبر منصة DAZN

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو

لمن يفضل متابعة المباراة عبر الأقمار الصناعية، يمكن استقبال الترددات التالية:

تردد قناة MBC Masr 1 و2 عبر نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

قناة Sports First:

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في توقيت غير اعتيادي بالنسبة للجماهير في الوطن العربي، حيث تنطلق المباراة في:

الساعة 04:00 فجراً بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 05:00 فجراً بتوقيت الإمارات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بورتو

من المتوقع أن يدخل المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام (أشرف داري) – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله (أحمد نبيل كوكا)

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – وسام أبو علي

غيابات الأهلي عن كأس العالم للأندية 2025

يعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة، حيث خرج من قائمة البطولة كل من:

رضا سليم

عمر الساعي

كريم فؤاد

كريم نيدفيد

محمد عبدالله

كباكا

عبدالله بستانجي

سمير محمد

حمزة عبدالكريم

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

1- بالميراس (البرازيل): 4 نقاط

2- إنتر ميامي (أمريكا): 4 نقاط

3- بورتو (البرتغال): نقطة واحدة

4- الأهلي (مصر): نقطة واحدة

الأهلي بحاجة إلى الفوز وانتظار سقوط إنتر ميامي بفارق أهداف مناسب لتخطيه في الترتيب.

المجموعات الكاملة لكأس العالم للأندية 2025

المجموعةالفرق
الأولىالأهلي (مصر)، بورتو (البرتغال)، إنتر ميامي (أمريكا)، بالميراس (البرازيل)
الثانيةأتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، بوتافوجو، سياتل ساوندرز
الثالثةبايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بنفيكا، بوكا جونيورز
الرابعةتشيلسي، لوس أنجلوس، الترجي، فلامنجو
الخامسةإنتر ميلان، أوراوا، مونتيري، ريفر بليت
السادسةماميلودي صنداونز، دورتموند، أولسان هيونداي، فلومينينسي
السابعةمانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس
الثامنةريال مدريد، الهلال، باتشوكا، ريد بول سالزبورغ
الأهلي وبورتو القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو كأس العالم للأندية 2025

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