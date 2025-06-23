يخوض الأهلي مواجهة مصيرية ضد بورتو البرتغالي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقى الأهلي ضربة جديدة بإصابة ياسر إبراهيم في العضلة الضامة، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

وكان الأهلي استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي الأهلي بدون أهداف، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل، مع فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل للدور المقبل، وهو سيناريو صعب للغاية.

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في دور المجموعات بمونديال الأندية، يتم النظر إلى المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المُسجلة، وفي حال التساوي في جميع الحالات السابقة يتم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات الحمراء).

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبورتو في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف”.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر شبكة DAZN، بجانب قناة MBC مصر 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بالميراس - 4 نقاط

2- إنتر ميامي - 4 نقاط

3- بورتو البرتغالي - نقطة

4- الأهلي - نقطة