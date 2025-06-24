استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

سجلت أسعار اللحوم الحمراء، سواء البلدية أو المستوردة، استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وسط توازن في حركة البيع والشراء، ووفرة في المعروض داخل الأسواق الكبرى والمنافذ الحكومية.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تذبذبات محدودة شهدها السوق خلال الفترة الماضية، تأثرًا بتغيرات أسعار الأعلاف والنقل، إضافة إلى جهود الجهات الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في فترات ما بعد الأعياد والمواسم.

أسعار اللحوم البلدية اليوم:

اللحوم البلدية: من 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو

عرق الفلتو البلدي: نحو 430 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم البلدي: بين 330 و440 جنيهًا للكيلو

اللحم الجملي البلدي: من 290 إلى 340 جنيهًا للكيلو

لحوم الضأن البلدي: من 450 إلى 500 جنيهًا للكيلو



وتعد اللحوم البلدية الأعلى سعرًا مقارنة ببقية الأنواع، لما تتمتع به من جودة وتفضيل لدى قطاعات كبيرة من المستهلكين، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، رغم الفارق الكبير في الأسعار بينها وبين اللحوم المستوردة.

أسعار اللحوم المستوردة:

الكندوز المحلي والمستورد: من 360 إلى 420 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا للكيلو

الكبدة المستوردة (في المنافذ): نحو 250 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم في المنافذ الحكومية: نحو 250 جنيهًا للكيلو



وتستمر المنافذ التابعة لوزارتي التموين والزراعة، مثل منافذ "أمان" و"المصرية للحوم"، في طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بأسعار أقل من السوق الحر، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وبحسب تجار لحوم في القاهرة والجيزة، فإن استقرار الأسعار يرجع إلى التوازن في كميات العرض، بجانب انخفاض نسبي في أسعار الأعلاف خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسواق.

كما أشار بعض الجزارين إلى أن الطلب على اللحوم يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي، خاصة بعد موسم عيد الأضحى، حيث يقل الإقبال وتستقر الأسعار، مؤكدين أن استقرار أسعار النقل والذبح ساهم أيضًا في استقرار السوق.

في الوقت نفسه، شددت الغرف التجارية وشعبة القصابين على أهمية استمرار حملات الرقابة التموينية، لضبط الأسعار والحد من المبالغة في بعض المناطق، خصوصًا في المحافظات السياحية والمناطق الشعبية.

ويتوقع عدد من التجار أن تبقى الأسعار الحالية ثابتة حتى نهاية الشهر الجاري، مع مراقبة متواصلة لتحركات الأسواق العالمية والداخلية، خاصة مع ترقب نتائج موسم الاستيراد الجديد وتأثيراته على أسعار اللحوم المجمدة والطازجة.