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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: شكراً جمهور الأهلي الكبير كانت ملحمة في كل المباريات

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بـ جمهور القلعة الحمراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"شكراً جمهور الاهلي الكبير كانت هناك ملحمة في كل المباريات .. أسم الاهلي كبير ولدينا جمهور عظيم في كل مكان في العالم".

ويذكر أنه رغم خروجه المبكر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، نجح النادي الأهلي في تحقيق مكاسب مالية كبيرة بعد مشاركته في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب اللوائح المالية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حصل الأهلي على 9.55 مليون دولار نظير مشاركته في المسابقة، إضافة إلى مليوني دولار مكافأة على تعادله أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي (مليون دولار عن كل تعادل)، ليصل إجمالي العائد المالي إلى 11.55 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 585 مليون جنيه مصري.

الاهلي شوبير كاس العالم للاندية

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