الدردير يشيد بوسام أبو علي: مهاجم فظيع والله

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي بمباراة الأهلي أمام بورتو بكأس العالم للأندية عبر صفحته التواصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"وسام ده مهاجم فظيع والله".

وسطر النجم الفلسطيني وسام أبو علي اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي الأهلي وفي تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تألق وسجل ثلاثية “هاتريك” في شباك فريق بورتو البرتغالي، خلال المباراة المثيرة التي أقيمت اليوم على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة في البطولة.

أول هاتريك أهلاوي في تاريخ كأس العالم للأندية

بهذا التألق اللافت، أصبح وسام أبو علي أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية، في إنجاز غير مسبوق، يضاف إلى سلسلة إنجازات النادي الأحمر على الساحة الدولية.

ويعد هذا الهاتريك أيضًا هو الأول من نوعه للاعب عربي وفلسطيني في تاريخ المسابقة، مما يزيد من رمزية ما حققه أبو علي اليوم.

مباراة مثيرة تنتهي بالتعادل والإقصاء



رغم هذا الإنجاز الفردي المبهر، إلا أن النادي الأهلي ودّع البطولة بعد أن انتهت المباراة بنتيجة 4-4 أمام بورتو، وهو التعادل الذي لم يكن كافيًا لتأهل الفريق إلى الدور التالي.

وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية، إذ تبادل الفريقان الأهداف حتى صافرة النهاية، وسط أداء هجومي قوي من الطرفين.

إنجاز فلسطيني يعانق العالمية

يُعد إنجاز وسام أبو علي لحظة تاريخية للكرة الفلسطينية، إذ لم يسبق لأي لاعب فلسطيني أن حقق هذا الرقم في بطولة عالمية بهذا الحجم. وقد عبرت الجماهير عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز، الذي يعكس قدرات اللاعب الفلسطيني حين يُمنح الفرصة على أعلى المستويات.

بهذا الأداء البطولي، كتب وسام أبو علي اسمه في تاريخ الأهلي والعرب، مؤكدًا أن الموهبة لا تعترف بالحدود، وأن الإرادة تصنع المجد حتى في أقسى الظروف