أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء وسط النادي الأهلي اللاعب محمد بن رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"يا بخت الأهلي بـ محمد بن رمضان".

أهداف الأهلي وبورتو البرتغالي

جاء هدف تقدم النادي الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وتبادل تريزيجيه وزيزو التسديدات على مرمى بورتو لكن بدون إتقان أمام المرمى.

وحصل زيزو على ركلة جزاء سددها وسام أبو علي في مرمى بورتو البرتغالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

وأجري خوسيه ريبيرو أول تبديل في الدقيقة 35 من عمر المباراة بخروج حمدي فتحي ونزول أليو ديانج.

تشكيل الأهلي أمام بورتو

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل وجود تريزيجيه والشحات وزيزو في خط الهجوم تحت ووسام أبو علي، حيث يسعى ريبيرو للعب بقوة لحصد الثلاث نقاط بآمال ضعيفة للتأهل لدور القادم من المونديال.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني وأشرف داري وأحمد بيكهام وكوكا

الوسط : حمدي فتحي محمد علي بن رمضان

تحت المهاجم : الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد مصطفي زيزو

المهاجم : وسام أبوعلي .