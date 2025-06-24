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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد : البدء في تركيب البرج الأول لتقوية شبكات المحمول

وفاءً للوعد رئيس مدينة بورفؤاد : البدء في تركيب البرج الأول لتقوية شبكات المحمول
وفاءً للوعد رئيس مدينة بورفؤاد : البدء في تركيب البرج الأول لتقوية شبكات المحمول
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تنفيذ أولى مراحل تقوية شبكات الإنترنت والمحمول وتركيب البرج الأول لتقوية شبكات المحمول ، وذلك تلبية لشكاوى قطاع عريض من قاطني مساكن الفيروز ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات بمختلف القطاعات.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أن مناطق الفيروز ومساكن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء "9000" تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي ستشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي يأتي في مقدمتها إنشاء أبراج لتقوية شبكات الهاتف المحمول لتوفير التغطية الجيدة بما يحقق جودة خدمات المحمول داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

بمساكن الفيروز وفاءً للوعد رئيس مدينة بورفؤاد : البدء في تركيب البرج الأول لتقوية شبكات المحمول

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول تأتي طبقاً للبروتوكول المصري المبرم بين وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، ويعد هذا البروتوكول أكثر تشدداً مقارنة بالبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتفادي احتمالية أية تأثيرات سلبية لهذه المحطات وذلك حرصاً من الدولة على صحة المواطنين والحياة البيئية المحيطة.

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية في عدد من القطاعات، مؤكداً أن المدينة تشهد أعمال تنموية غير مسبوقة في مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن في المقام الأول .

بورسعيد بورفؤاد الفيروز مدينة بورفؤاد المحمول

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