استقرار أسعار الريال القطري والعملات العربية بعد تطورات الوضع الإقليمي

شهدت أسعار الريال القطري ومعظم العملات العربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وذلك رغم التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الخليج، حيث لم تشهد السوق المحلية تقلبات كبيرة حتى الآن، مما يعكس استقرارًا في تدفقات النقد الأجنبي وهدوءًا في حركة الطلب.

الريال القطري عند نفس المستويات، حيث حافظ الريال القطري على مستواه في أغلب البنوك الرسمية، بدعم من استمرار التحويلات من الخارج، وثقة الأسواق في استقرار النظام المصرفي المحلي، حيث لم تسجل البنوك أي ارتفاع مفاجئ أو انخفاض حاد منذ بداية الأسبوع الجاري.

استقرار جماعي للعملات العربية

سجلت العملات الخليجية والعربية أداءً مستقرًا، في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق المصرية، وسط ترقب حذر لأي تغيرات محتملة في الأوضاع الإقليمية قد تنعكس على حركة أسعار الصرف أو تدفقات الاستثمار.

أسعار العملات العربية اليوم في أبرز البنوك:

الريال القطري

الشراء: 13.35 جنيه

البيع: 13.45 جنيه



الريال السعودي

الشراء: 13.77 جنيه

البيع: 13.82 جنيه



الدرهم الإماراتي

الشراء: 13.78 جنيه

البيع: 13.82 جنيه



الدينار الكويتي

الشراء: 51.30 جنيه

البيع: 52.00 جنيه



الدينار البحريني

الشراء: 36.40 جنيه

البيع: 36.90 جنيه



الريال العُماني

الشراء: 44.10 جنيه

البيع: 44.60 جنيه

توقعات الأسواق وتحليل مصرفي

يرى خبراء القطاع المصرفي أن الاستقرار الحالي يعود إلى مرونة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، التي ساعدت في امتصاص أي آثار مباشرة للتوترات الإقليمية، مشيرين إلى أن السوق تترقب حاليًا مستجدات المشهد الخليجي لتحديد اتجاهات الطلب على العملات خلال الأيام المقبلة.



ومن المرجح أن يستمر الاستقرار النسبي ما لم تحدث تطورات مفاجئة، خصوصًا في ظل التنسيق المستمر بين المؤسسات المالية المحلية لضبط السوق، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف في مواجهة أي موجات مضاربة محتملة.