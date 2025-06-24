برشلونة يحسم قراره بشأن نيكو ويليامز ويؤجل دفع الشرط الجزائي إلى يوليو

حسم نادي برشلونة الإسباني قراره النهائي بشأن التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، لكنه اختار تأجيل تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب حتى شهر يوليو المقبل، لأسباب تتعلق بتنظيم الميزانية السنوية.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة قررت تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو، مضافًا إليه نسبة تضخم، مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026، التي تنطلق رسميًا في الأول من يوليو، وذلك لتجنب تسجيل الصفقة ضمن السنة الحالية التي تعاني من ضغط مالي.

ورغم هذا التأجيل الرسمي، يواصل النادي الكتالوني خطواته الحاسمة لحسم الصفقة مبكرًا، حيث يسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وممثليه قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في أتلتيك بيلباو، المقررة في الأسبوع الثاني من يوليو.

وترغب الإدارة الرياضية في أن يكون نيكو ويليامز تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك منذ انطلاق تحضيرات برشلونة في 13 يوليو، لكن ارتباط اللاعب بالمشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية قد يؤخر انضمامه قليلًا، شأنه شأن باقي اللاعبين الدوليين.

وفي خطوة لتمهيد الطريق أمام الصفقة، ذكرت الصحيفة أن مقربين من اللاعب بدأوا بالفعل مفاوضات مع أتلتيك بيلباو حول إمكانية دفع قيمة الشرط الجزائي على أقساط، وهو ما قد يسهل الأمور من الناحية الإدارية ويمنح برشلونة مرونة أكبر في ترتيب دفعات التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية برشلونة لتعزيز صفوفه بعناصر شابة وموهوبة، ويمثل نيكو ويليامز أحد أبرز أهداف النادي للموسم الجديد، خاصة في ظل ما يقدمه من أداء لافت مع ناديه ومنتخب بلاده.