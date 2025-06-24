نجاح برنامج التطعيمات.. مصر خارج قائمة البلدان الموبوءة بالتيتانوس

أكد الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن مصر تمتلك أقوى برامج التطعيمات عالميا" وحصلت مصر على الإشهاد الدولي كأول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق السيطرة على التهاب الكبد B

وتابع : وأصبحت مصر خارج قائمة البلدان الموبوءة بالتيتانوس الوليدي منذ عام 2007

وقال عبدالغفار نتيجة جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة، أصبحت مصر خالية من الحصبة والحصبة الألماني للعام الثاني شلل الأطفال

وتابع : أعلنت مصر خالية منه عام 2006 بسبب برامج التطعيمات مرض الدفتيريا والسعال الديكي وجميعها مشمولة في برنامج التطعيم الموسع للأطفال وتمت السيطرة عليها بنجاح

وأشار عبدالغفار الي أن البرنامج الموسع للتطعيمات ساهم منذ إنشائه بمصر عام 1984 في خفض معدلات المرضى والوفيات للعديد من الأمراض -مضيفاَ تتمتع مصر بواحد من أعلى نسب التغطية والتي وصلت من 95 إلى 99% - التطعيمات الروتينية ومنظومة الترصد الوبائي الفعالة تغطي أكثر من 55 مرضًا وبائيًا، ومن أهم الأدوات الوقائية التي ساعدت مصر على تحقيق هذا الإنجاز.

التطعيمات الروتينية واحدة من أهم الأدوات الوقائية التي ساعدت مصر في القضاء على الأمراض الوبائية.

ارتفاع معدلات التطعيم لجميع الأطفال

وأكد عبدالغفار ، إن منظمة اليونيسف الدولية تؤكد أن البرنامج الموسع للتطعيمات في مصر قصة نجاح في حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وبفضل جهود وزارة الصحة والسكان التي دعمتها يونيسف لأكثر من 20 عامًا، ارتفعت معدلات التطعيم لجميع الأطفال الذين يعيشون في مصر (بما في ذلك غير المصريين) إلى أكثر من %95%.