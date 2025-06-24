تعرف على موعد عرض مسرحية «الملك وأنا»

أعلن المخرج محسن رزق عن موعد عرض مسرحية "الملك وأنا"، من بطولة الفنانة لقاء الخميسي.

وقال محسن رزق، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: "بسم الله توكلنا على الله.. الملك وأنا على مسرح البالون إن شاء الله الافتتاح الأحد 29/6.. دعوات الأحباب".

مسرحية "الملك وأنا" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهي من إخراج محسن رزق، ومن المقرر عرضها على مسرح البالون ضمن العروض الموسمية للبيت الفني.

العمل هو مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، تدور فكرتها حول ملك جزيرة "سيان" الذي يستعين بمدرّسة إنجليزية تُدعى ياسمين لتعليم أولاده، ما يؤدي إلى صدام ثقافي بين المدرسة وأبناء الملك.

يشارك في العمل نخبة من المبدعين، حيث يتولى الدكتور حمدي عطية تصميم الديكور، والدكتورة مروة عودة تصميم الملابس، وكتب الأشعار عادل سلامة، أما الموسيقى والألحان فهي من توقيع عصام كاريكا، وتصميم الاستعراضات حسن شحاتة، والجرافيك جون بهاء، والإضاءة عز حلمي.

ويشارك في بطولة العرض كل من: لقاء الخميسي، الدكتور فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد، إلى جانب كوكبة من الفنانين، بالإضافة إلى 10 أطفال يجسّدون أبناء الملك، تحت قيادة المخرج محسن رزق.