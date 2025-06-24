هل تؤثر التوترات الإقليمية على حركة السياحة؟.. خبير يوضح

قال الخبير السياحي حسام هزاع، إن التوترات الإقليمية قد تؤثر على حركة السياحة، ولكن الأمر يختلف من سائح لآخر، متابعا: البعض قد يؤجل رحلاته والبعض سوف يتمسك برحلته التي قام بحجزها.

وأضاف حسام هزاع، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن إعلان وقف الحرب بمثابة ضمان كامل لعودة الرحلات مرة أخرى وإعادة فتح المجالات الجوية، متابعا: نتوقع زيادة أعداد السائحين في حالة وقف الحرب بشكل رسمي.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتحدث أحد عن إلغاء الرحلات خاصة في فصل الشتاء، ونأمل أن يزداد عدد السائحين خلال الفترة القادمة، مع توقف الحرب.

وشدد على أن مصر مرشحة بقوة لتكون البديل المفضل، خاصة في ظل إقبال متزايد من السياح الأوروبيين والعرب في فترات الشتاء.