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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» بمهرجان ديربان السينمائي الدولي

عائشة لا تستطيع الطيران
عائشة لا تستطيع الطيران
نجلاء سليمان

يُقام العرض الأفريقي الأول لفيلم الإثارة المصري “عائشة لا تستطيع الطيران”، للمخرج مراد مصطفى، بالدورة السادسة والأربعين من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وذلك خلال فعاليات المهرجان التي تمتد من 17 حتى 27 يوليو، في ثاني عرض له بالمهرجانات الدولية، حيث سبقه عرض عالمي أول بمهرجان كان السينمائي الدولي.

فيلم “عائشة لا تستطيع الطيران” يدور حول عائشة، وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية.

عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير أخلاقية مقابل حمايتها، ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه. 

تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، ما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، ومهندسة ديكور إيمان العلبي، وهو إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان.

نال مشروع “عائشة لا تستطيع الطيران” منحًا ودعمًا من عدد من الجهات البارزة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه.

كما فاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسها جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتي تقدر بـ25 ألف دولار أمريكي.

عائشة لا تستطيع الطيران مراد مصطفى مهرجانات دولية

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