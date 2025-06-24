للمباراة الثالثة.. مبابي يغيب عن ريال مدريد ضد سالزبورج

أكد تقرير صحفي، غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، عن مواجهة فريقه ضد ريد بول سالزبورج، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مبابي يحتاج إلى 10 أيام للمشاركة مع الفريق، وبالتالي لن يتواجد أمام سالزبورج.

ويعاني مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، غاب عن الفريق عن مباراتي الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي في أول جولتين بكأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد استهل مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع الهلال السعودي 1-1، ثم فاز على باتشوكا المكسيكي 3-1 في الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة الثامنة



1- ريال مدريد - 4 نقاط

2- ريد بول - 4 نقاط

3- الهلال - نقطتين

4- باتشوكا - 0 نقاط