ولي العهد السعودي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

رحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وأعرب ولي العهد السعودي، عن أمل المملكة بأن يسهم وقف إطلاق النار في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع بالمنطقة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران.

ورحب الرئيس الإماراتي بنجاح الجهود التي تؤدي لإنجاح مسارات السلام في المنطقة بينما ثمن الرئيس الإيراني بزشكيان الموقف الإماراتي الذي أدان الاعتداء الإسرائيلي ضد إيران.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا نتيجة قيام إسرائيل بمهاجمة إيران بشكل مفاجئ خلال سير المحادثات النووية بين إيران وأمريكا واستهدفت إسرائيل منشآة نطنز النووية الإيرانية