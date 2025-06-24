خبير: البرنامج الصاروخي الإيراني أثبت قوته .. فيديو

قال أمير الموسوي، مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن البرنامج الصاروخي الإيراني أثبت قوته، بعد فشل ست منظومات دفاعية في التصدي لصواريخ طهران، رغم دعم إسرائيلي وأمريكي واسع النطاق، قائلاً: "الرد الإيراني على قاعدة العديد في قطر كان حاسمًا، وأثبت الجهوزية والقدرة على الردع"، مشيرًا إلى أن "القصف لم يستهدف المدنيين، بل كان استهدافًا مدروسًا يعكس مسؤولية سياسية".

وأوضح الموسوي، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران خرجت من المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل منتصرة على جبهتين: الأولى إفشال أهداف العدوان، والثانية تحقيق صحوة إقليمية ودولية تجاه دعم الجمهورية الإسلامية.

وتابع :" أهداف الهجوم الثلاثة على إيران تمثلت في تقويض البرنامج النووي، إنهاء المشروع الصاروخي، تقويض النظام السياسي الإيراني أو إسقاطه".

وأضاف: "كل هذه الأهداف فشلت، والنظام السياسي بات أقوى، بعد مظاهرات التأييد الشعبي والالتفاف حول القيادة الإيرانية، والبرنامج النووي لم يُدمّر، بل اختفى عن أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يُعد مكسبًا لطهران".

ردًا على ما تردد عن استهداف إسرائيل لسجون ومعسكرات بهدف زعزعة الداخل الإيراني، قال الموسوي: "حتى السجناء أنفسهم رفضوا الاستجابة للدعوات الإسرائيلية بالخروج من السجون، وأكدوا التزامهم بالقانون والنظام القضائي الإيراني، وهو ما يُحسب للنظام السياسي".