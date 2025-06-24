المؤتمر: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة نحو تهيئة بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي

رحب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن هذا الاتفاق خطوة نحو خفض التصعيد وتهيئة بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي وتجنب المنطقة الانفجار واتساع رقعة الصراع، مؤكدا على اهمية استئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية شاملة وعادلة للصراعات المتجذرة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وثمن مرشد الجهود التي بذلتها القيادة السياسية منذ اندلاع الحرب سواء من خلال الاتصالات السياسية المباشرة مع الأطراف المعنية أو عبر الدور المحوري الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوجيه دفة الأحداث نحو التهدئة، مشددا على أن مصر كانت وستظل ركيزة الاستقرار وصمام أمان المنطقة.

وجدد مرشد مطالبته بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب الشنعاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا أنه لن يتحقق استقرار في المنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتبني الرؤية المصرية لحل قضية مصر والعرب الأولى.