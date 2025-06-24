الأمم المتحدة: الحوار أفضل السبل للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مهم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة:" الحوار أفضل السبل للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني".

وأضافت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة:" اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتجنب تصعيد كارثي".



وفي وقت سابق، تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع بالمنطقة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل،وإيران.

ورحب الرئيس الإماراتي بنجاح الجهود التي تؤدي لإنجاح مسارات السلام في المنطقة بينما ثمن الرئيس الإيراني بزشكيان الموقف الإماراتي الذي أدان الاعتداء الإسرائيلي ضد إيران.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا نتيجة قيام إسرائيل بمهاجمة إيران بشكل مفاجئ خلال سير المحادثات النووية بين إيران وأمريكا واستهدفت إسرائيل منشآة نطنز النووية الإيرانية