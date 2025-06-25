جامعة القاهرة تطلق صيف 2025 بأنشطة شاملة لدعم الإبداع والمواهب الطلابية

أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء تنفيذ خريطة شاملة ومتنوعة للأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية لعام 2025، وذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب ودعم المواهب والإبداعات الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية والرياضية.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب والطالبات إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية بالمشاركة الفاعلة في أنشطة الجامعة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تهدف إلى بناء شخصية طلابية متكاملة وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني. وأشار إلى أن الجامعة أعدت خريطة صيفية شاملة تُعد مساحة محفزة للإبداع وبيئة حاضنة للمواهب، إلى جانب كونها فرصة لتنمية المهارات وصقل القدرات في مجالات الآداب والفنون والعلوم، مع إتاحة فرص متميزة لممارسة الأنشطة الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج «صيف الإبداع والابتكار» ومعسكرات «إعداد قادة المستقبل» يمثلان أبرز ملامح الخريطة الصيفية، التي تتضمن أيضًا تنفيذ معسكر تدريبي بعنوان «بناء الشخصية الوطنية ودورها في التنمية». كما أشار إلى إطلاق برنامج يستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة على الابتكار، لا سيما للطلاب من ذوي الهمم الذين خصصت لهم برامج وورش فنية ومسابقات رياضية ملائمة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الخريطة تتضمن أنشطة متنوعة، تشمل ورش النحت والخزف والتصوير والرسم والمسرح والموسيقى، إلى جانب مسابقات ثقافية في القصة والمقال ودوري المعلومات، ودورات تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام، وورش علمية في الإلكترونيات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.