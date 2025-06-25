تتزعمه سيدة| إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة السرقة في الزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين بينهم سيدة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المتاجر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء للمحاكمة الجنائية.

إحالة 3 عاطلين

تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون فيه بتعرض متاجرهم للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، على الفور كون رجال المباحث فريق بحث كبير وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الوقائع 3 أشخاص بينهم سيدة.



وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة متاجر بأسلوب كسر النوافذ.

وضبط بحوزة المتهمين قطع غيار سيارات، عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وخزينة حديدية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قراراتها المتقدمة.