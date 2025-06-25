قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في مبارة كأس خوان جامبر.. برشلونة يعلن عودة استاد الكامب
طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا من المنزل 2025
جريمة هزت المنوفية.. تفاصيل إنهاء حياة "حسن" و"مريم" علي يد والدهم بقويسنا.. والأم تصرخ: يارتني كنت بدالكم
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وزير الخارجية يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان ويبحث مع نظيره التطورات الإقليمية
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية
بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية.. من يملك السلاح الأقوى بين الدول التسع؟
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
بالأرقام.. ريال مدريد الفريق الوحيد في العالم يتفوق على الأهلي بكأس العالم
ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
رابط مباشر.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 رسميًا
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تراجعت كثيرًا عن حيازة السلاح النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون

مابكل جاكسون
مابكل جاكسون
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، والذى استطاع أن يقدم للعالم العديد من الأعمال الفنية المثيرة للجدل، فضلا عن قصة وفاته التى كانت الأكثر جدلا.

ولد مايكل لعائلة جاكسون الفنية المكونة من عشرة أطفال، ونجح في تكوين فرقة جاكسون فايف (الجاكسون 5) التي أسسها مع أشقائه الذكور الأربعة: جاكي جاكسون، وتيتو جاكسون، وجيرماين جاكسون، ومارلون جاكسون، ثم انتقل بعدها للغناء الفردي بينما كان عضواً في الفرقة عام 1971 مع شركة موتاون للتسجيلات.

ويعد جاكسون الراقص الأول والوحيد من عالم موسيقى البوب والروك، وحصد مئات الجوائز والعديد من الألقاب، كان أبرزها: 13 جائزة غرامي، بالإضافة لجائزة غرامي الأسطورة وجائزة غرامي لإنجاز العمر، و22 جائزة موسيقى أمريكية، بما في ذلك جائزة "فنان الثمانينات" و"فنان القرن".

وخلال مشواره الفردي، تصدرت 13 أغنية من أغانيه الفردية المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، محققا نسب مبيعات تخطت المليار تسجيل حول العالم.

واستمرت الحالة الفنية التي فرضها مايكل في التواجد بشكل أخاذ في عالم الفن، وحصد مئات الجوائز وحاز على العديد من الألقاب التي شاركته مسيرته الفنية الناجحة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وباتت مسيرة جاكسون تحت وطأة التهديد بإحدى الجرائم التي من شأنها أن تزيح أي نجاح، وهي التحرش الجنسي بالأطفال.

مايكل جاكسون

وفي انتصار قضائي جديد بعد وفاته بحوالي 11 عاما، قرر قاضٍ أمريكي أن الشركات التي أسّسها ملك البوب مايكل جاكسون ليست مسئولة عن حماية القاصرين الذين اتهموا المغني الراحل بالاعتداء الجنسي عليهم، وغير ملزمة بالرد قانونيا على هذه الشكاوى.

ووثق وايد روبسون الاتهامات بالتحرش ضد مايكل جاكسون في فيلم وثائقى بعنوان “الرحيل عن نيفرلاند Leaving Neverland”، والذي بثته قناة "أتش. بي. أو" عام 2019، واتهم روبسون شركتي (MJJ Productions) و(MJJ Ventures) بتسهيل وصول مايكل جاكسون إلى الأطفال للاعتداء عليهم.

وقرر القاضي مارك يونج بمحكمة لوس أنجلوس العليا أن هاتين الشركتين لم يكن لديهما القدرة على السيطرة على تصرفات أسطورة الغناء الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، حيث إنه كان مالكهما حتى وفاته في عام 2009.

وتم رفض الدعوى بالفعل عندما تم رفعها، لكنها عادت مجددا إلى المحكمة بعد أن أصدرت ولاية كاليفورنيا قانونا جديدا ضد الاعتداء الجنسي على القاصرين في عام 2020، وأعلن فينس فيناليدي، محامي روبسون، أنه سيستأنف القرار.

وقال فيناليدي، في تصريح لـ EW، إن الحكم به "عيوب قاتلة" وسيتم استئنافه "أمام محكمة الاستئناف، وأمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".

وتابع: "إذا تركناها تمر، فإنها ستشكل سابقة خطيرة ستترك آلاف الأطفال العاملين في صناعة الترفيه عرضة للاعتداء الجنسي من قبل أشخاص في أماكن السلطة".

بينما قال جوناثان ستينسابير، محامي شركات جاكسون، في بيان، إن روبسون "قضى السنوات الثماني الماضية في متابعة دعاوى تافهة في دعاوى قضائية مختلفة ضد عقارات مايكل جاكسون والشركات المرتبطة بها".

وقدم روبسون ما يقرب من 30 إفادة وفحص وقدم مئات الآلاف من المستندات في محاولة لإثبات ادعاءاته، ومع ذلك فقد حكم القاضي مرة أخرى بأن مزاعم روبسون ليس لها أي أساس على الإطلاق، وأنه لا توجد حاجة للمحاكمة، وأن قضيته الأخيرة قد تم رفضها.

كما قام أحد الضحايا المزعومين الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي، وهو جيمس سافيتشوك، برفع دعوى قضائية مماثلة قيد الاستئناف حاليا بعد رفضها.

والتقى روبسون، وهو مصمم رقص يبلغ من العمر 38 عاما، بجاكسون عندما كان عمره 5 سنوات.

استمر في الظهور في مقاطع فيديو موسيقى أسطورة البوب مايكل جاكسون وتسجيل الموسيقى على علامته التجارية.

ويزعم روبسون في قضيته أن مايكل جاكسون تحرش به لمدة 7 سنوات، وبصفته موظفا في جاكسون، كان على الشركتين اللتين بدأهما جاكسون واجب حمايته بنفس الطريقة التي يحتاجها الكشافة أو المدرسة لحماية الأطفال من قادتهم.

مايكل جاكسون والموت

ملك البوب مايكل جاكسون أراد أن يتحدى الموت ويعيش لمدة 150 عامًا، ولكن فشلت محاولاته.

عين مايكل جاكسون 12 طبيبا في المنزل ليقوموا بفحصه يوميا من الشعر إلى أظافر القدم، وكان طعامه دائما يختبر في المختبر قبل كل وجبة.

وتم تعيين 15 شخصا آخر للإعلان عن ممارساته اليومية، حتى سريره كان مصنوعا بتكنولوجيا معينة لتنظيم مستوى الأكسجين أثناء النوم.

وتم توفير جهات مانحة للأعضاء (من البشر) لكي تتمكن من التبرع على الفور بأعضائها عند الحاجة إليها، وتمت رعاية هذه الجهات المانحة على أعلى مستوى، وذلك لأنه كان يحلم بالعيش لمدة 150 سنة.

وفشلت كل هذه الترتيبات، وفي 25 يونيو 2009، و عند سن الـ 50، توقف قلبه عن العمل، وتم بذل كل الجهود من قبل هؤلاء الأطباء ال 12، لكنها لم تنجح.

ودخلت ديبى رو، زوجة النجم العالمى مايكل جاكسون، فى حالة من البكاء خلال تصريحات لها عبر موقع “ديلى ميل”، حيث ألقت بالوم على نفسها وتحملت مسئولية وفاته.

وقالت ديبى رو: “كان يجب أن أفعل شيئا لـ مايكل جاكسون ولم أفعل حتى أنقذه مما تعرض له، وكان هناك عدد من الأشخاص ماتوا من الإدمان وبطريقة ما كنت جزءًا منه”.

ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون وفاة ملك البوب مايكل جاكسون ملك البوب مايكل جاكسون مايكل جاكسون أغانى مايكل جاكسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض

قرار جمهوري بتعيين عاصم الغايش رئيسا لمحكمة النقض

بالصور

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بهذه الأطعمة.. ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك واحمي قلبك

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية

إطلالة مميزة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

فيديو

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد