إخماد حريق في شقة بأكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدينة بالجيزة حريق التهم شقة في عقار بالحي العاشر بمدينة 6 أكتوبر ولم يسفر عن حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في عقار مكون من 5 طوابق، أمام "الكشك الأخضر" بالحي العاشر بمدينة 6 أكتوبر، دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، و نجحت القوات في إخماد النيران قبل امتداده لباقي العقار.

وتبين من الفحص ان الحريق نشب في شقة بالطابق الرابع رجحت التحريات حدوث ماس كهربائي بها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.