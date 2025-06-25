جامعة دمياط تناقش المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية

ناقشت جامعة دمياط،برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة ، رسالة دكتوراه في الحقوق تخصص القانون المدني ، المقدمة من الباحث محمود عادل سالم ، بعنوان: "المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية" ، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حضر المناقشة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة دمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الدكتور أسامة أحمد بدر ، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا ، وعضوية كل من الدكتور، سمير حامد الجمال - أستاذ ورئيس قسم القانون المدني وعميد كلية الحقوق جامعة دمياط (مشرفاً وعضواً ) ، و الدكتورة منى أبو بكر الصديق حسان - أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة (مناقشاً وعضواً) .

وفي ختام المناقشة، قدم رئيس الجامعة التهنئة للباحث محمود عادل سالم لحصوله على درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير ممتاز، متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرته العلمية والعملية.