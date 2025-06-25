إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. صور

تواصلت أعمال تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود عن إزالة عدد 26 حالة تعدٍ بنطاق مركز كفر الشيخ بإجمالي مساحة فدان و16 قيراطًا و12 سهمًا، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، وبمشاركة فعالة من عبود الصيفي، نائب القرى، الذي تابع أعمال الإزالة ميدانيًا في نطاق القرى التابعة له، ووجّه بسرعة التعامل مع أي تعديات جديدة.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ أن حملات الإزالة مستمرة بكل حسم، ولن يُسمح بأي تهاون في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الموارد الزراعية، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية، والتصدي الفوري لأي مخالفات، مع استمرار جهود الرصد من خلال الوحدات المحلية.