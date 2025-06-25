وفاة الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عاما

نشرت أسرة الفنان عماد محرم، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلن فيه عن وفاته عن عمر يناهز 74 عاما.

وقالت أسرة الفنان عماد محرم: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل من أطيب من عرفت بحياتي وحما نجلي المنتج الكبير عماد محرم.. جزاه الله الخير واصطفاه من أهل الجنة وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان.

ولد الفنان عماد محرم في القاهرة عام 1951م.

مسيرة عماد محرم

عمل عماد محرم بالتمثيل في فترة السبعينيات، تميز بأدوار الشر وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتليفزيون وقدم مجموعة أعمال فنية متنوعة ورغم أنه لم يقم بدور بطولة مطلقة.

عماد محرم معروف لدى الجمهور بأدواره، ومن أهمها دوره في فيلم “العفاريت” والذي يعتبر أشهر أعماله الفنية، تزوج من المذيعة داليا ومازالا حتى الآن يحتفلان بعيد زواجهم.

بعد نجاح فيلم “العفاريت” تغيب فترة كبيرة عن الشاشات وظهر مرة أخرى في الألفية الجديدة وقدم مجموعة أعمال درامية مع كبار الفنانين والفنانات في مصر، مثل مسلسل “الباطنية” وغيرها.

انطلاقة عماد محرم

قدم الفنان عماد محرم أول دور له في الدراما التلفزيونية من خلال تقديمه مسلسل “بيار الملح” وذلك فى عام 1967 مشاركا الفنان القدير الراحل شكرى سرحان والفنانة القديرة ليلى طاهر.

قدم أول أدواره السينمائية في عام 1982م حيث قدم فيلم بعنوان “الثأر”، ثم قدم فى نفس العام دور في فيلم “رحلة الشقاء والحب”.

أزمة فيلم العفاريت

قبل نحو 4 سنوات ظهر عماد محرم، مع ابنته التي التقطت الفيديو على طريق السيلفي، وسألته عن ابنة مديحة كامل، الحقيقية في الفيلم، باعتباره هو الذي جسد دور الخاطف في الفيلم، ليرد: «بس كده هحرق الفيلم»، ثم يجيب قائلًا: «بس الفيلم بقاله مدة عشان كده هقولكم ان بنتها هي بلية».

وعلقت مؤلفة فيلم العفاريت الناقدة ماجدة خير الله، بغضب على احتفال السوشيال ميديا بمعرفة سر الفيلم ومن هى ابنة مديحة كامل بالعمل.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اغنية بهية البراوية اللي كتبها صلاح جاهين وغنتها سعاد حسني، في فيلم المتوحشة، جملة بتقول شوف الهيافة المؤلمة!! النهارده صحيت علي نوع من الهيافة المؤلمة، عندما قام احد ممثلي فيلم العفاريت، بتسجيل فيديو يعلن فيه عن سر يراه خطيرا وكان سبب في حيره الأمة، والاجيال المتعاقبة، وهو من تكون ابنة مديحة كامل".

وأضافت أنه "تفضل وأعلن بثقة أنها بليه!! وبعدها سمعنا اصوات تهليل وتكبير وانتصارات ، وزفرات ارتياح، وكأن الجماهير استراحت بعد عناء، وعشرات من الاشخاص كنا نحسبهم عقلاء، كل منهم يقول والله كنت عارف انها بلية، واخرين يقولون كم تمنينا ان تكون، لوزه !! بجد ؟؟ بجد".

وتابعت: "هو فيه ايه ؟ وايه الهيافه المؤلمه دي؟ طبعا ممكن حد يقول لماذا لاتفرحي بهذا الضجيج، حول فيلمك بعد كل تلك السنوات، والحقيقه انني لا احب ان افرح لاسباب واهية، وبستغرب من ان البعض مشغول جدا بفكرة مين بنت مديحة كامل؟.. مش بفكره عصابات خطف الاطفال؟.. والمتاجره فيهم! وهي قضية لازالت مستمره وباقية؟.. محدش ليه اهتم بمصير الطفل سقراط، الذي كان مهتم بالقراءة، والمذاكرة، ولو كان في ظروف افضل ووسط عائلته ولم يتم اختطافه، ربما كان الان طبيبا او مهندسا، او صحفيا، او احد المبدعين!".

وأشارت إلى أنه لم يكن هدف فيلم العفاريت، اثارة حيرة من يشاهده، ودفعه إلى أن يترك كل الاشياء المهمة في حياته، والبحث عن إجابة سؤال من تكون ابنة مديحه كامل؟؟، مضيفة :هل ارتحت كده، مفكرتش في احتمال، ان تكون ابنتها ليست بليه ولاحتي لوزه؟ وان وجود ملابس الطفلة لدى الكاتعة ليست دليلا علي وجودها!!.. مش جايز تم بيعها لعائلة لا تنجب! هناك عشرات الاحتمالات، التي لم تفكر فيها! ولم افكر فيها أنا أيضا لأن هذا لم يكن هدف الفيلم.

واستطردت ماجدة خير الله، قائلة: "لو كنت مستقبلا جيدا لفن السينما، لأدركت ان قيمة الكثير من الافلام يكمن في الأسئلة التي تتركها معلقة بلا إجابة، وتبقي تحاول تتفرج علي انستازيا! وسع مداركك وسيبك من الهيافه المؤلمة".