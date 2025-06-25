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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة عماد محرم تكشف عن تفاصيل وصيته | خاص

الفنان عماد محرم
الفنان عماد محرم
أوركيد سامي

أعلنت أسرة الفنان عماد محرم، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلن فيه عن وفاته عن عمر يناهز 74 عاما.

وقالت أسرة الفنان عماد محرم: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل من أطيب من عرفت بحياتي وحما نجلي المنتج الكبير عماد محرم.. جزاه الله الخير واصطفاه من أهل الجنة وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان.

كشفت زوجه الفنان عماد محرم داليا محرم في تصريحات خاصة لصدي البلد " عماد محرم  توفي بعد سكنة قلبية في منزله ، ربنا يرحمه يارب ادعوله 

و أضافت زوجه عماد محرم وصيته كانت عدم إقامة عزاء 


يذكر أن مسيرة عماد محرم
عمل عماد محرم بالتمثيل في فترة السبعينيات، تميز بأدوار الشر وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتليفزيون وقدم مجموعة أعمال فنية متنوعة ورغم أنه لم يقم بدور بطولة مطلقة.

عماد محرم معروف لدى الجمهور بأدواره، ومن أهمها دوره في فيلم “العفاريت” والذي يعتبر أشهر أعماله الفنية، تزوج من المذيعة داليا ومازالا حتى الآن يحتفلان بعيد زواجهم.


انطلاقة عماد محرم
قدم الفنان عماد محرم أول دور له في الدراما التلفزيونية من خلال تقديمه مسلسل “بيار الملح” وذلك فى عام 1967 مشاركا الفنان القدير الراحل شكرى سرحان والفنانة القديرة ليلى طاهر.

قدم أول أدواره السينمائية في عام 1982م حيث قدم فيلم بعنوان “الثأر”، ثم قدم فى نفس العام دور في فيلم “رحلة الشقاء والحب”

اخبار الفن نجوم الفن الفنان عماد محرم زوجة الفنان عماد محرم وفاه عماد محرم

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