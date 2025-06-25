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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة: زيادة أجر العاملين باليومية بقطاعي التعليم والمستشفيات

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
همت الحسينى

قرر  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، زيادة الأجر الشهري للعاملين بنظام الأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات بمبلغ 1000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2025، خصمًا من الموارد الذاتية للجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا القرار يأتي تقديرًا لجهود العاملين بنظام الأجر اليومي، الذين يمثلون عنصرًا أساسيًا في انتظام منظومة العمل داخل الجامعة، ودعمًا من إدارة الجامعة لمسؤولياتهم الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف “خاطر ”أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ضمن منظومة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى تحفيز جميع الكوادر العاملة بالجامعة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وصرف الزيادة المقررة، اعتبارًا من  شهر يوليو 2025، مع متابعة دقيقة لضمان سرعة وسلاسة التنفيذ.

الدقهلية المنصورة قطاع التعليم

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