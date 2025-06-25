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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1000 كرتونة مقرمشات أطفال و500 كيلو مغذي نباتات مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي حسن بالمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز بلبيس ،، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 1000 كرتونة سناكس و50 كيس بلاستيك شفاف بداخل كل كيس سناكس مأكولات أطفال زنة الكيس 10 كجم ، إجمالي وزن 500 كجم ، داخل مخزن مواد غذائية ببلبيس ، و جميع المضبوطات بدون فواتير أو اى مستندات ورقية تدل على مصدرها ، وتم تحرير محضر رقم 15892 جنح بلبيس ضد صاحب المخزن .

كما تم ضبط 200 كرتونة مبيد حشرى بداخل كل كرتونة 70 كيس مبيد حشرى إجمالي 14000 كيس بإجمالي وزن 800 كجم ، و100 جركن مغذي نبات وزن الجركن 5 كجم بإجمالي وزن 500 كجم ، داخل مخزن مبيدات حشرات ببلبيس ، وجميع المضبوطات بدون فواتير أو مستندات ورقية تدل على مصدرها وتم تحرير محضر رقم 15893 جنح بلبيس ضد صاحب المخزن.

الشرقية محافظ الشرقية التموين وزارة التموين ومديرية الصحة

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