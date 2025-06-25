أخبار التوك شو: 51 شهيدا جراء مجـ.ازر الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم.. والأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو خلال الأسبوع المقبل

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



51 شهيدا جراء مجـ.ازر الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 51 شهيدا جراء مجازر الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 14 من منتظري المساعدات.



حماس: محادثاتنا مع الوسطاء تكثفت وترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن حركة حماس أكدت تكثيف محادثاتها مع الوسطاء خلال الساعات الأخيرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب في قطاع غزة.



الرئيس الفلسطيني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة لمنع فتيل الأزمات بالمنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الفلسطيني أكد أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يمثل "خطوة ضرورية وأساسية" لنزع فتيل الأزمات المتصاعدة في المنطقة والعالم، مشددًا على أن التهدئة الإقليمية تفتح الباب أمام معالجة أوسع لقضايا الأمن والاستقرار.



الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو خلال الأسبوع المقبل.. فيديو

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، وجاء أن اليوم هناك ارتفاع في درجات الحراراة، وارتفاع في نسب الرطوبة، وهناك شبورة صباحية ولذلك على المواطنين توخي الحذر.



رسائل قوية من قمة الناتو.. دعوات لحماية السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس وزراء هولندا شدد خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أن السلام لم يعد أمرًا بديهيًا في العالم المعاصر، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء لحمايته وضمان استمراره.



الرئيس السيسي: نرحب بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد لنظيره الإيراني رفض مصر للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر.



ترامب: الناتو رفع الإنفاق الدفاعي بفضلي.. وإسرائيل وجهت ضربات قاسية لإيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أقر بأن الحلف ما كان ليتوصل إلى قرار رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لولا الضغط الذي مارسه ترامب خلال فترة رئاسته.



الطاقة الذرية: عودة مفتشينا إلى إيران "أولوية قصوى"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن عودة مفتشيها إلى منشآت إيران النووية تمثل "الأولوية القصوى" في المرحلة الحالية، في ظل تراجع مستويات الرقابة الدولية على برنامج طهران النووي، وتصاعد المخاوف من تجاوزات فنية أو سياسية.



عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025.