حماس: محادثاتنا مع الوسطاء تكثفت وترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن حركة حماس أكدت تكثيف محادثاتها مع الوسطاء خلال الساعات الأخيرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان مقتضب أن أي جهود صادقة لوقف الحرب وتحقيق تهدئة شاملة محل ترحيب، مشيرة إلى انفتاحها على المساعي الدولية والإقليمية إذا كانت تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وتوقف العدوان.

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ترامب: اتفاق غزة بات قريبًا جدًا

في تطور متزامن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، على هامش قمة الناتو في لاهاي، أن هناك اتفاقًا قريبًا في غزة.

وقال ترامب إن المحادثات وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، وإن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال وقت قصير جدًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في المنطقة لضمان الوصول إلى حل دائم.

قمة الناتو: ملفات ساخنة أبرزها غزة وإيران وأمن الشرق الأوسط

تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أجواء مشحونة بالأزمات الدولية، حيث يتصدر ملف غزة، إلى جانب الملف النووي الإيراني وأمن الشرق الأوسط، جدول الأعمال. ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء، وسط ضغوط متزايدة لاتخاذ مواقف موحدة لوقف التصعيد في أكثر من ساحة مشتعلة.