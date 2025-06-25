الطاقة الذرية: عودة مفتشينا إلى إيران "أولوية قصوى"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن عودة مفتشيها إلى منشآت إيران النووية تمثل "الأولوية القصوى" في المرحلة الحالية، في ظل تراجع مستويات الرقابة الدولية على برنامج طهران النووي، وتصاعد المخاوف من تجاوزات فنية أو سياسية.

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الناتو يسعى لتقوية قدراته الدفاعية

وفي سياق متصل، أشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو تهدف إلى تعزيز قدراته في مواجهة أي تهديد خارجي، خصوصًا مع تصاعد التحديات الأمنية في محيط أوروبا وشرق المتوسط.

قمة الناتو تبحث تعهدًا جديدًا بزيادة الإنفاق

وأوضح المراسل، أن قادة حلف الناتو يناقشون خلال قمتهم اليوم تعهّدًا جديدًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لتعزيز جاهزية الحلف واستعداده للتعامل مع أزمات محتملة.

أمين عام الناتو: ترامب وراء قرار رفع الإنفاق

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ، إن الحلف ما كان ليصل إلى قرار رفع الإنفاق الدفاعي لولا جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ضغوط ترامب خلال فترة رئاسته لعبت دورًا كبيرًا في تحفيز الدول الأعضاء على رفع مساهماتها الدفاعية.