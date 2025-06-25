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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح الإعلان الرسمي لفيلم “ROOFMAN” من بطولة تشانينج تاتوم

ROOFMAN
ROOFMAN
نجلاء سليمان

أطلق منذ قليل الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم ROOFMAN، أحدث أعمال المخرج المعروف ديريك سيانفرنس الذي يجمع في بطولته تشانينج تاتوم وكيرستن دانست في قصة مستوحاة من أحداث واقعية غريبة ومدهشة.

الفيلم يروي القصة الحقيقية للمجرم الهارب جيفري مانشستر، الذي تمكّن من الفرار من السجن، لكنه لم يختبئ في الغابات أو المناطق النائية كما قد يتوقع البعض، بل لجأ إلى مكان لن يخطر على بال أحد: سطح متجر ألعاب شهير.


من هناك عاش جيفري مانشستر حياة مزدوجة وغامضة، متخفيًا عن أعين الشرطة والمجتمع لفترة طويلة.

يلعب تشانينج تاتوم دور البطولة مجسدًا شخصية جيفري مانشستر، في حين تؤدي كيرستن دانست دور “لي وينسكوت”، وهي أم مطلقة تعمل في المتجر وتقيم علاقة عاطفية مع جيفري دون أن تدرك حقيقته.


ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا بيتر دينكلاج بدور مدير المتجر، وبن مندلسون في دور قس محلي، إضافة إلى أوزو أدوبا، جونو تمبل، لاكيث ستانفيلد، وتوني ريفولوري.

الفيلم من إنتاج مشترك بين باراماونت وميراماكس، ومن إخراج وكتابة ديريك سيانفرنس بالتعاون مع كيرت جن.

من المقرر أن يُعرض فيلم ROOFMAN في صالات السينما ابتداءً من 10 أكتوبر، وسط ترقب كبير من عشاق السينما الواقعية والنفسية على حد سواء.

Roofman تشانينج تاتوم كيرستن دانست

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