كندا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والتوصل لحل مستدام

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعمل على زيادة الإنفاق العسكري بشكل تدريجي، مشيرا الي ان زيادة الإنفاق العسكري سيتم بشكل تدريجي حتى لا يتأثر الكنديون بشكل مباشر.

وقال رئيس الوزراء الكندي في تصريحات له : العالم يشهد تهديدات متصاعدة ولهذا سنقوم بزيادة إنفاقنا الدفاعي والعالم يتغير بوتيرة متسارعة خاصة في تكنولوجيا الحروب وهذا واضح في الحرب الأوكرانية.

وأضاف : يجب العمل على تطوير قدراتنا العسكرية في مجالي المسيرات والأمن السيبراني فعامل الردع لدى الناتو ارتفع بشكل كبير.

وتابع : هجمات الولايات المتحدة قوضت قدرات إيران في التسليح النووي و لابد من وقف إطلاق النار في غزة والتوصل لحل مستدام.

وختم رئيس الوزراء الكندي: يجب أن يسهم وقف إطلاق النار مع إيران من أجل الوصول لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في المنطقة.