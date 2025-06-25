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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يودع ستيفانو بيولي برسالة مؤثرة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
منتصر الرفاعي

ودع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، مدربه السابق في النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تقرر فسخ التعاقد معه، من جانب إدارة النادي السعودي، برسالة خاصة.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، كلمة للمدير الفني السابق لفريق النصر، نصها: “شكرًا على كل شيء”.

وأعلنت إدارة نادي النصر السعودي، رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي وجهازه الفني إذ نشر النادي بيانًا، جاء فيه: “تعلن شركة نادي النصر رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول ستيفانو بيولي، مثمنين له ولطاقمه كل الجهود التي بذلوها مع النصر، ومتمنين لهم التوفيق”.

وأشرف المدرب الإيطالي على تدريب كريستيانو رونالدو، في موسم 2024-2025، الذي سجل خلاله "الدون" 31 هدفًا في 36 مباراة.

وفشل المدرب الإيطالي في تحقيق أي بطولة مع النصر، خلال الموسم الماضي الذي قاد فيه تدريب الفريق، إذ خرج خالي الوفاض دون الصعود لمنصات التتويج، رغم امتلاك الفريق لنجوم كبيرة من بينهم الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر السعودي ستيفانو بيولي نادي النصر السعودي

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