البريد المصري يُوقف الأنظمة المالية مؤقتًا بسبب إغلاق السنة المالية

في إجراء روتيني سنوي يتزامن مع نهاية العام المالي، أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن توقف مؤقت لخدماتها المالية والخدمات الرقمية بدءًا من صباح اليوم الخميس.

يأتي هذا القرار في إطار إجراءات الإغلاق السنوي للسنة المالية 2024-2025، وهو أمر ضروري لتقفيل الحسابات وتحديث الأنظمة لضمان دقة البيانات وكفاءة العمليات المستقبلية.

أعلن البريد المصري عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024/2025"، وسيتم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 26 يونيو الساعة الثانية عشر صباحا، في إطار الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية.

توقف الخدمات المالية مؤقتا

وأضاف البريد أن الخدمات المالية ستعود للعمل جزئيا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الساعة 12 صباحا، على أن تعود كافة الخدمات المالية وجميع الانظمة للعمل يوم الأحد الموافق 29 يونيو الساعة الثانية عشر صباحا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، هذا ويُستأنف التعامل علي حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2025.

لا تأثير على الخدمات البريدية واللوجستية

ويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.