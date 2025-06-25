الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن ظاهرة "شهداء المساعدات" باتت واحدة من أبشع ملامح الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مئات الفلسطينيين سقطوا بين شهيد وجريح أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نقاط توزيع المساعدات التي فتحتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مواقع عسكرية في شمال ووسط قطاع غزة، كانت فخًا قاتلًا، حيث يتم استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر بالنيران والقذائف أثناء اقترابهم من هذه النقاط، رغم مجاعتهم الشديدة.

وأوضح أن منذ فتح هذه النقاط قبل نحو شهر، استشهد نحو 500 فلسطيني وأصيب أكثر من 4000 آخرين بجراح متفاوتة، بينما لا يزال نحو 40 شخصًا في عداد المفقودين، بعد محاولتهم الوصول إلى المساعدات عبر طرق وعرة وخطرة، وغالبًا في ساعات الليل.

وأشار جبر إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث سقط منذ صباح اليوم أكثر من 65 شهيدًا، بينهم 15 خلال الساعة الأخيرة فقط جراء غارات استهدفت منازل في مخيم النصيرات، حي التفاح، ومخيم الشاطئ.

وأكد أن معظم الشهداء هم نساء وأطفال كانوا داخل بيوتهم، وهو ما يعكس حجم الاستهداف العشوائي والمتعمد للمدنيين.

كما لفت إلى أن المستشفيات في غزة تواجه كارثة طبية حقيقية نتيجة منع إدخال المستلزمات الطبية والوقود، ما أدى إلى تراجع قدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للمصابين والمرضى.