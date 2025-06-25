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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يناقض نفسه: من المحتمل أن تستأنف إسرائيل وإيران الحرب قريبا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه هناك احتمالات لتجدد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل في المستقبل القريب، على الرغم من الإرهاق الشديد الذي أصاب الطرفين جراء القتال المستمر لأيام.

وفي مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في لاهاي، قال ترامب إن الطرفين متعبان ومنهكان بعد معارك عنيفة وشرسة، وكانا راضيين بالعودة إلى مواقعهما. لكنه أضاف: "هل يمكن أن تعود الأمور إلى التصعيد؟ أعتقد أن ذلك وارد، وربما يحدث في وقت قريب".

وأشار ترامب إلى رغبته في عودة الطرفين إلى طاولة الحوار، موضحا أن إيران تملك ورقة ضغط قوية تتمثل في احتياطياتها النفطية. كما عبر عن اعتقاده بأن طهران قد لا تعود إلى تخصيب اليورانيوم، في تلميح إلى إمكانية التهدئة.

وفي تصريحات سابقة مباشرة، قال ترامب إن التصعيد بين الطرفين قد لا يستأنف، في تناقض يعكس حالة الغموض التي تحيط بمستقبل المنطقة.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو عملية عسكرية واسعة ضد مواقع إيرانية، متهمة طهران بتطوير برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الضربات الجوية والوحدات الخاصة منشآت نووية وقواعد عسكرية، إضافة إلى اغتيال قيادات بارزة من الجيش الإيراني وعلماء فيزياء نووية.

وردت إيران بإطلاق صواريخ واستخدام طائرات مسيرة، ما أدى إلى استمرار القتال لمدة اثني عشر يوما.

 وفي 22 يونيو، تدخلت الولايات المتحدة عبر ضربة منفردة طالت منشآت نووية إيرانية، لترد طهران في اليوم التالي بهجمات صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وعقب هذا التصعيد، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون إيران قد أفرغت غضبها، وأن يكون الشرق الأوسط أمام فرصة واقعية لتحقيق السلام. 

كما أعلن عن اتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، واصفا إياه بأنه نهاية رسمية لحرب استمرت 12 يوما.

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