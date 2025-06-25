أيدينا على الزناد.. الحرس الثوري الإيراني: لن نثق بإسرائيل أبدا

أعلن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في أول تصريح له عقب وقف العمليات العسكرية مع إسرائيل، أن طهران لا تزال تعتبر إسرائيل "عدواً وحشياً" ولا تضع فيها أي ثقة.

وأكد باكبور أن القوات الإيرانية لا تزال في حالة تأهب قصوى، مضيفاً: "جميع مقاتلينا على أهبة الاستعداد، وأيديهم على الزناد، لأي طارئ".

وحذر من أن أي "خطأ أو استفزاز" من قبل الجانب الإسرائيلي سيقابل برد "حازم ومماثل"، كما حدث خلال المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت 12 يوماً.

وأضاف: "جاهزون تماماً للرد، وإذا ارتكب العدو حماقة جديدة، فسيواجه نفس الرد القوي الذي واجهه خلال الأيام الماضية، ولن نتردد في الدفاع عن أرضنا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرة إلى سقوط 627 قتيلاً و4870 جريحاً في عدد من المحافظات الإيرانية.