قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام أبو علي بعد وداع كأس العالم للأندية: بطولة للتعلّم.. وشكرًا لجماهير الأهلي
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أيدينا على الزناد.. الحرس الثوري الإيراني: لن نثق بإسرائيل أبدا
أبو العينين: مصر دولة شابة تتمتع بموارد اقتصادية مهمة
الاهلي يحصد 575 مليون حنيه ويخسر حلم المليار بالمونديال
خبير في الشؤون السياسية: هدوء إيران مؤقت.. وإسرائيل تجهز للضغط على غزة
سامسونج تكشف رسميا موعد إعلان هواتفها القابلة للطي لعام 2025
أبو العينين: مجموعة سيراميكا كليوباترا بدأت وسط الصحراء ونجحت في تعميرها
محلل سياسي: إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب وخسائرها تفوق إسرائيـ.ل
أبو العينين: مصر منصة عالمية للاستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لملياري نسمة
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
تشكيل بوروسيا دورتموند أمام أولسان في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبير في الشؤون السياسية: هدوء إيران مؤقت.. وإسرائيل تجهز للضغط على غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة
رنا أشرف

بعد أسابيع من التوتر بين إيران وإسرائيل، بدأت تظهر مؤشرات على التهدئة، ورغم هذا الهدوء الظاهري، تطرح تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت إسرائيل ستنقل المواجهة إلى قطاع غزة، خاصة بسبب تصاعد النشاط العسكري في القطاع خلال الأيام الماضية.

وسط هذه الأجواء، حذر الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، من أن غزة قد تكون الساحة التالية للتصعيد، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تستغل انشغال إيران بملفاتها الداخلية والدولية، بما يجعل القطاع هدفًا رئيسيًا في المرحلة القادمة.

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن مؤشرات التهدئة بدأت تظهر بين إيران وإسرائيل بعد أسابيع من التصعيد العسكري، وذلك عبر التصريحات المتبادلة والتحركات الإقليمية المكثفة، مشيرًا إلى أن الهدوء الظاهري على الجبهة الإيرانية يثير تساؤلات مقلقة حول ما إذا كانت إسرائيل ستنقل المواجهة إلى جبهة غزة.

وأوضح الزغبي أن بوادر التهدئة تتمثل في رسائل غير مباشرة وعروض وساطة إقليمية ودولية، لافتًا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت نشاطًا دبلوماسيًا ملحوظًا شمل وساطات أوروبية وخليجية، وأن بعض التقارير الإسرائيلية تحدثت عن “قنوات خلفية” أعيد فتحها عبر سلطنة عمان وسويسرا لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وأضاف أن توقف بعض الضربات الجوية وتقليص الحشود العسكرية، خاصة في القواعد الأمريكية بالخليج، يشير إلى وجود نية لدى الطرفين لإعادة ترتيب الأولويات، وهو ما يعيد غزة إلى مرمى الحسابات العسكرية.

وتابع الزغبي: “في ظل الهدوء النسبي مع إيران، هناك مؤشرات ميدانية على الأرض تؤكد أن إسرائيل قد تكثف عملياتها ضد غزة، فقد رصدت طلعات استطلاعية متزايدة، واستهدافات محدودة، كما تشير مصادر أمنية فلسطينية إلى أن إسرائيل أعادت تقييم أولوياتها، وقد تلجأ إلى تكتيك الضغط المركز على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لا سيما بعد حصولهما على دعم لوجستي وتقني خلال فترة التصعيد الإيراني.

وفيما يتعلق بتأثير التفاهمات الإيرانية الإسرائيلية على القطاع، أشار الدكتور الزغبي إلى أن بعض المحللين يرون أن أي تقارب حتى لو غير مباشر  قد ينتج أثرًا جانبيًا على غزة، حيث قد تخفف إيران من دعمها العلني للفصائل، ما قد يدفعها بدورها إلى تهدئة مؤقتة أو تخفيض وتيرة الاشتباك لالتقاط الأنفاس.

لكنه في المقابل أشار إلى وجود سيناريو أكثر تشاؤمًا، يرى أن إسرائيل قد تستغل انشغال طهران بملفات مثل الاتفاق النووي والعلاقات مع روسيا والصين، لتوجيه ضربة استباقية لغزة، قبل أن تعيد الفصائل تنظيم صفوفها.

وكشف الزغبي عن وجود تحرك مصري قطري مشترك، بغطاء أمريكي ناعم، لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة لتحريك ملف الأسرى كوسيلة للضغط، وتحقيق تقدم في التهدئة الإنسانية، وربما العودة إلى تفاهمات مارس 2025 المتعلقة بإعادة الإعمار ورفع الحصار.

واختتم الزغبي تصريحاته قائلًا السيناريوهات المطروحة أمام غزة الآن تتمثل في اتجاهين؛ الأول هو سيناريو التصعيد، من خلال عمليات إسرائيلية محدودة أو موسعة بحجة وقف تعزيز قدرات الفصائل، والثاني هو سيناريو التهدئة المشروطة، عبر تقديم تسهيلات إنسانية مؤقتة مقابل ضبط الفصائل لنشاطها العسكري.

وأضاف غزة تقف مرة أخرى على مفترق طرق حاسم، فبينما تهدأ جبهة إيران، تظل الحسابات الأمنية الإسرائيلية تجعل من القطاع ساحة اختبار دائمة، يدفع المدنيون ثمنها أولًا وأخيرًا.


 

قطاع غزة إسرائيل إيران الجبهة الإيرانية القواعد الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

أحمد حسام ميدو

بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

ترشيحاتنا

الحرب في غزة

خبير في الشأن الإسرائيلي: ترامب يضغط لوقف إطلاق النار في غزة لصرف الأنظار عن الداخل الأمريكي

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة ميدانية مفاجئة بسمنود.. ويتابع مشروع الصرف الصحي بمنشية التحرير ويوجه بتكثيف الأعمال ورفع معدلات الإنجاز

محافظ الغربية

انطلاق الملتقى التوظيفي والمعرض الثالث لجامعة سمنود التكنولوجية.. ومحافظ الغربية: نراهن على التعليم الفني كقاطرة للصناعة والتنمية

بالصور

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت

فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد