أستاذ علوم سياسية: احتفال كل من إيران وإسرائيل بما وصفاه بـ"النصر" يثير تساؤلات كبيرة

وصف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، المشهد الراهن في الشرق الأوسط بأنه "غير مألوف"، مشيرًا إلى أن احتفال كل من إيران وإسرائيل بما وصفاه بـ"النصر" يثير تساؤلات كبيرة حول الأهداف الحقيقية للحرب الجارية في المنطقة.



وأشار "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، إلى أن هناك غموضاً يلف الأهداف السياسية للنزاع القائم، قائلاً: "هناك علامة استفهام كبيرة حول الأهداف السياسية للحرب، ولا توجد إجابة حاسمة حتى الآن".



وتطرق إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه يسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط من خلال المواجهات مع حماس وحزب الله، إلا أن كمال أكد أن الواقع لا يشير إلى تحقيق هذا الطموح، مشيراً إلى أن إسرائيل ما زالت غير مندمجة إقليمياً، وتواجه تحديات كبيرة في محاولات دمجها ضمن الإقليم.



وحذّر من أن ما جرى مؤخرًا في إيران والضربات المتبادلة قد يفتح الباب أمام "حرب استنزاف" جديدة بين الجانبين، مؤكداً: "من يعتقد أن الشرق الأوسط سيكون أكثر هدوءاً فهو واهم".