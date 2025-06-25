احتفالية بالعام الهجري الجديد من مسجد ناصر بدمنهور

شهد الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة وإلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف البحيرة عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر بدمنهور، وذلك بحضور، اللواء حسن موافي السكرتير العام، وأسامة داود السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ منصور أبو العدب رئيس المنطقة الأزهرية بالبحيرة، وعمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، والشيخ حمدى الاطرش مدير منطقة الوعظ بالبحيرة، والقيادات التنفيذية والدينية وجمع كبير من مواطني مدينة دمنهور.

محافظة البحيرة

محافظة البحيرة

محافظة البحيرة

محافظة البحيرة

بدأت الإحتفالية، بتلاوة عطرة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ يوسف ندا، ثم كلمة لفضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من سيرة سيدنا النبي ﷺ وهجرته المباركة التي كانت فتحًا مبينًا ونورًا وهداية للعالمين، مؤكدا على ضرورة تعزيز القيم النبيلة التي غرسَتها الهجرة النبوية في وجدان الأمة، وفي مقدمتها الإخلاص، والتضحية، والعمل المخلص من أجل رفعة الوطن وصون كرامته، مشددًا على أن تلك القيم لا تزال تمثل منارة نهتدي بها في حاضرنا ومستقبلنا.

واختتمت فعاليات الحفل بإلابتهالات الدينية التى قدمها المبتهل الشيخ احمد ابو رحمة، والتي تناولت الهجرة النبوية وحب النبي صلي الله عليه وسلم وآل البيت رضوان الله عليهم.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمواطني المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيةً الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ويوفق قيادتها الرشيدة لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.