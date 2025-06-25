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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتشال جثامين شابين بعد تعرضهما للغرق فى ترعة بأسوان

غرق شابين
غرق شابين
محمد عبد الفتاح

لقى شابين مصرعهما نتيجة تعرضهما للغرق فى ترعة بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، وتم انتشال جثامينهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان إخطاراً يفيد بتعرض شابين للغرق فى ترعة تابعة لمشروع توشكى بالقرب من الكيلو 25 بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثث لشابين هم حمادة . و 18 سنة ، وعبد الله . أ 17 سنة، من قرية الترامسة بمحافظة قنا، وأنهما أثناء السباحة فى الترعة جرفهم التيار إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثامين المتوفين ونقلها إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرق

لقى شخص مصرعه نتيحة قيام آخرين باطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى بقرية المحاميد بادفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المعنية. 

وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بمصرع شخص نتيحة قيام مجهولين باطلاق الاعيرة النارية عليه بشكل عشوائى مما أدى إلى إصابته بطلق نارى ووفاته مباشرة وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

من ناحية أخرى لقى شخصان مصرعهما نتيحة وقوع مشاجرة بينهما استخدم فيها الأسلحة النارية فى إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارا يفيد بمقتل شخصين نتيحة إصابتهما بطلق نارى بسبب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرعهما ولفظ أنفاسهما الأخيرة مباشرة، وذلك تحديدا عند منطقة الحنجلية، إحدى المناطق الجبلية، التى تقع بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة.     

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم نقلها الى المشرحة العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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