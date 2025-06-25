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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة 250 لاعبًا.. يوسف حسام ولاكاميري يتوجان بلقب البطولة الدولية للبادل بسبورتنج

البطولة الدولية للبادل بسبورتنج
البطولة الدولية للبادل بسبورتنج
كريم عاطف

أسدل الستار على منافسات البطولة الدولية للبادل التي استضافها نادي سبورتنج بالإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو، وشهدت مشاركة واسعة من أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم.

وشهدت البطولة مشاركة 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 125 فريقًا من جنسيات مختلفة، وسط أجواء تنافسية مميزة وجوائز قيمة.

وحقق الثنائي يوسف حسام وجوليان لاكاميري لقب منافسات الرجال بعد أداء قوي على مدار أيام البطولة، بينما جاء الثنائي بابلو كاستيلو وبوريس كاسترو في المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات، توّجت الثنائيتان فيكتوريا كورز وجانين هاميس بالمركز الأول، فيما حصل الثنائي دورا أندريجيزكي وروساليا فيندرهوك على المركز الثاني.

من جانبه، أكد المهندس أحمد غتوري أن البطولة تمثل استمرارًا لنجاح مصر في استضافة البطولات الدولية، مشيرًا إلى أن الخبرات التنظيمية التي اكتسبتها البلاد في السنوات الأخيرة جعلت منها محورًا أساسيًا في أجندة الاتحاد الدولي للبادل.

وأضاف غتوري أن استضافة البطولة منحت اللاعبين المصريين فرصة ذهبية للاحتكاك مع لاعبين كبار من مختلف دول العالم، ما يسهم في رفع مستوى اللعبة محليًا ويمهد الطريق لمزيد من النجاحات الدولية.

البطولة الدولية للبادل نادي سبورتنج الإسكندرية يوسف حسام جوليان لاكاميري

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