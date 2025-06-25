تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان.. شاهد

نستعرض عبر منصة “ صدى البلد ” قائمة بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، للعام الدراسى 2024/2025، والتى أظهرت تفوق البنات على البنين، وأيضاً تفوق إدارة إدفو على باقى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأظهرت قائمة الأوائل تفوق البنات بإجمالى 12 طالبة على البنين بإجمالى 8 طلاب، كما تقدمت إدارة إدفو التعليمية على باقى الإدارات التعليمية بتفوق 10 طلاب، وجاءت بعدها إدارة كوم أمبو بتفوق 4 طلاب، ثم أسوان بتفوق 3 طلاب، ثم نصر النوبة بتفوق طالبين ثم دراو بتفوق طالب.

وجاءت قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، هذا العام كالتالى:

الشهادة الإعدادية

الأول: الطالب محمود أبو زيد محمد مصطفى، مجمع القهمورى للغات، كوم أمبو، مجموع 279.5 .

الثانى: الطالبة سلمى عويس عبد الفراج محمد، مدرسة ملحقة أم المؤمنين، إدفو، مجموع 279.5.

الثالث: الطالب عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم، مدرسة أحمد إبراهيم عيد، إدفو، مجموع 279.5 .

الرابع: الطالبة مى سيد أحمد موسى، مدرسة السلام أكاديمى للغات، أسوان، مجموع 279 .

الخامس: الطالبة مهرائيل صموئيل بنويوت نبيه، مجمع القهمورى للغات، كوم أمبو، مجموع 279 .

السادس: الطالبة مى كرم صابر أحمد محمد، مدرسة مصنع السكر، إدفو، مجموع 279 .

السابع: الطالب حازم عبده جادو ضوى محمد، مدرسة عزبة المصرى، إدفو، المجموع 279 .

الثامن: الطالبة شذى محمود عبد الحميد مكى محمد، مدرسة السيدة نفسية، كوم أمبو، مجموع 279 .

التاسع: الطالب طارق محمد أحمد على، مدرسة دراو المشتركة، دراو، مجموع 279 .

العاشر: الطالبة سارة مصطفى عيسى أحمد عيسى، مدرسة الشهيد عبد القادر طه، إدفو، مجموع 279 .

الحادى عشر: الطالب مصطفى محمد نادر عبد النعيم، مدرسة المستقبل للغات، أسوان، مجموع 279 .

الثانى عشر: الطالبة سجى محمود عوض حسن، مدرسة بلانة الجديدة، نصر النوبة، مجموع 279 .

الثالث عشر: الطالب محمد صلاح أحمد حسن، مدرسة أحمد إبراهيم عيد، إدفو، مجموع 279 .

الرابع عشر: الطالبة ايرينى أيوب نادرس نضير، مدرسة اللديد، إدفو، مجموع 279 .

الخامس عشر: الطالبة ميار السيد محمد عبد الرحيم، مدرسة فاطمة الزهراء، إدفو، مجموع 279 .

السادس عشر: الطالبة زينب سليم على أحمد، مدرسة اللديد، إدفو، مجموع 279 .

السابع عشر: الطالب يحيى يوسف محمد على، مدرسة السادات بنين، كوم أمبو، مجموع 279 .

الثامن عشر: الطالبة إيمان محمود جابر محمود، مدرسة الشيخ مرسى على، نصر النوبة، مجموع 279 .

التاسع عشر: الطالبة بسملة عبد الرحيم عيسلا طاهر، مدرسة عزبة المصرى، إدفو، مجموع 279 .

العشرون: الطالب يوسف نصر إبراهيم سليمان، مدرسة محمد مكاوى يعقوب، أسوان، مجموع 279 .