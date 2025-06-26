إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من عائلة واحدة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم ضبط الطرفين والتحقيق في ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة المركز، ووجود مصابين من الطرفين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرف المشاجرة الأول يضم كلًا من:" عصام أ.ش.أ.ع 30 عامًا عامل، مصابًا بجرح أعلى العين اليسرى- عبد اللطيف ش.ع.ن 54 عامًا بالمعاش، مصابًا بجرح رضي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي- عبد الله ع.ش.ع 27 عامًا عامل، مصابًا بجرح رضي بالرأس".

أما الطرف الثاني، فيضم:" بخيته م.م.أ 55 عامًا ربة منزل، مصابة بجرح سطحي بالقدم اليمنى- علي أ.م.م 23 عامًا، مصابًا بجرح بالرأس وكدمة بالذراع الأيمن- جمال إسماعيل محمد مزيد 20 عامًا، مصابًا بكدمات بالساقين".

وأكدت التحريات الأولية، أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتطور الأمر إلى التراشق بالحجارة بين الطرفين، ما أدى إلى وقوع الإصابات المذكورة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادل كلا الطرفين الاتهامات بالتعدي على الآخر بالسب والضرب، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.