تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وغزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن مصادر إعلامية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت عملياتها العسكرية صباح اليوم، الخميس، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أسفر عن اعتقالات واسعة وسقوط شهداء.

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اقتحام واعتقالات في بيت لحم

وفقًا لما أوردته المصادر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العروج جنوب شرق بيت لحم، حيث نفذت حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 فلسطينيًا.

وأفاد شهود عيان بأن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للآليات العسكرية، وسط حالة من التوتر في أوساط السكان.

اعتقالات في نابلس

وفي شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت 14 فلسطينيًا، ضمن سلسلة اقتحامات واعتقالات متواصلة منذ ساعات الفجر.

13 شهيدًا في غزة جراء قصف متواصل

أما في قطاع غزة، فقد أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد 13 فلسطينيًا منذ ساعات الفجر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مناطق متعددة في القطاع.

وذكرت المصادر أن الغارات طالت منازل ومواقع في مناطق متفرقة، ما أسفر عن دمار واسع وحالة من الذعر بين المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء.