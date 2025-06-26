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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي علي تروج لحلقتها الجديدة مع أسماء أبو اليزيد في هذا الموعد

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
تقى الجيزاوي

تحل اليوم الفنانة أسماء أبو اليزيد ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” تقديم الإعلامية إنجي علي الذى يذاع على نجوم اف ام، وذلك بالتزامن مع النجاح الكبير الذى حققته أسماء أبو اليزيد فى أحدث مسلسلاتها “فات الميعاد” الذى يعرض حاليا.

ومن المقرر ان تتحدث أسماء عن نجاح المسلسل والدور وكواليس العمل مع الفنان أحمد مجدي وفريق العمل.

 وفى هذا السياق، روجت إنجي علي للحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “ لا أستطيع الانتظار لهذا الجمال هذا الخميس”.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن بطولة اسماء ابو اليزيد ، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبوداوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج إبراهيم حمودة.

يذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد

ويعرض المسلسل على منصة Watch It الرقمية، من الجمعة إلى الثلاثاء أسبوعيًا، بالإضافة إلى قناة DMC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا في الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً بنفس التوقيت.

اسماء ابو اليزيد مسلسل فات الميعاد ابطال مسلسل فات الميعاد انجي علي

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