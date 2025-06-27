8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعـ.دام بحق قاتـ.ل تويتر

نفذت السلطات اليابانية حكم إعدام بحق رجلا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة منذ العام 2022 بعد توقف دام ما يقرب 3 سنوات.

يُشار الي أن القضاء الياباني قد أصدر حكما - في وقت سابق- بحق تاكاهيرو شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه لثماني نساء ورجل واحد في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من طوكيو في عام 2017.

وأطلقت الصحافة اليابانية علي شيرايشي لقب "قاتل تويتر" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة.

وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي شنقا، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت في صدمة كبيرة وقلق للمجتمع".