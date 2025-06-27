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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدربة لياقة: عمرو دياب نموذج مثالي لأسلوب الحياة الصحي

عمرو دياب
عمرو دياب
إسراء صبري

أكدت مدربة اللياقة البدنية درّية نادر عسر، أن النجم عمرو دياب يُعد نموذجًا يُحتذى به في تبني أسلوب حياة صحي متكامل، مشيرة إلى أن مظهره الشاب ولياقته اللافتة رغم تقدمه في العمر، ليست وليدة الصدفة بل ثمرة سنوات من الانضباط والالتزام.

واوضح خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة **صدى البلد**، أن ما يميز الهضبة ليس فقط ممارسة الرياضة، بل اعتماده على نظام شامل يشمل التغذية، والنوم المنتظم، وتجنب العادات الضارة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حالته الجسدية وصوته ومظهره العام.

وأضافت: "ما فيش مبالغة، ولا بيقعد بالساعات في الجيم، لكن عنده انتظام ووعي صحي كبير، وده اللي مخليه في الفورمة دي"، لافتة إلى أن الحفاظ على اللياقة لا يتطلب تمارين مرهقة أو أوقات طويلة، وإنما استمرارية وانضباط على المدى الطويل.

اللياقة البدنية النجم عمرو دياب ممارسة الرياضة

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